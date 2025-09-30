Ahora

Vox boicotea un minuto de silencio por las víctimas del genocidio en Gaza en el Parlament de Baleares

El contexto El PP rechazó la propuesta socialista para llevar a cabo un minuto de silencio porque incluía la palabra "genocidio", por lo que la diputada Malena Riudavets decidió hacerlo en su tiempo de intervención.

Captura del momento en que Vox boicotea un minuto de silencio por el genocidio en Gaza en el Parlament balearCaptura del momento en que Vox boicotea un minuto de silencio por el genocidio en Gaza en el Parlament balearParlament de les Illes Balears
Vergonzosa escena este martes en el Parlament de Baleares, donde los diputados de Vox hanboicoteado un minuto de silencio por las víctimas del genocidio israelí en la Franja de Gaza. Un homenaje que había improvisado la diputada socialista Malena Riudavets dentro de su tiempo para formular preguntas de control al Govern, ante la falta de consenso en la cámara sobre el homenaje.

La propuesta del Grupo Socialista para guardar un minuto de silencio incluía la palabra "genocidio" y fue rechazada por el PP, por lo que el pleno ordinario del Parlament no comenzó con un minuto de silencio formal. Sin embargo, el PSOE optó por promoverlo igualmente y sus diputados, así como los del resto de la izquierda, han permanecido en pie durante 60 segundos en homenaje a las víctimas. No así los parlamentarios de Vox, que además han pasado todo el minuto haciendo ruido desde sus escaños.

"Ante la negativa de la cámara de guardar un minuto de silencio, emplearé un minuto de mi tiempo para recordar a las víctimas inocentes del genocidio de Gaza", planteaba la diputada Riudavets. Todos los diputados lo han respetado salvo María José Verdú y Sergio Rodríguez, de Vox, que han roto el silencio dando golpecitos en la mesa durante todo el minuto.

Israel ha masacrado a más de 66.000 personas en la Franja de Gaza desde hace casi dos años, tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023, e impone el hambre en el enclave palestino. Justo este lunes, el presidente estadounidense, Donald Trump, presentó una propuesta de paz, que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha aceptado, aunque rechaza de plano el establecimiento de un Estado palestino.

