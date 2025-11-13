Wyoming alucina con el recibimiento de China a los reyes Felipe VI y Letizia: "No parecen ni comunistas"

Wyoming y Dani Mateo, en su versión de 'Los Aristorrancios', analizan la visita de los reyes Felipe VI y Letizia, así como los ministros José Manuel Albares y Carlos Cuerpo, a China.

El 'duque de Wyoming Fitz-Stuart' y 'Daniel Ruiz Mateo del Condado del Alto Hospitalet', 'Los Aristorrancios', analizan en el vídeo sobre estas líneas el viaje de los reyes Felipe VI y Letizia a China.

"No parecen ni comunistas estos", reacciona Wyoming al ver la hospitalidad con la que se ha recibido a los monarcas. También los niños, hasta el punto de que Dani Mateo afirma que al ser China un país republicano "se habrán pensado que son los Reyes Magos".

A los monarcas también los acompañan los ministros José Manuel Albares y Carlos Cuerpo. Este último, sorprendía hablando en chino, lo que alucina a Dani: "Las ojeras no son por el jet lag, es que se está convirtiendo en oso panda".

Por otro lado, 'Los Aristorrancios' también hablan de que el príncipe Andrés de Inglaterra ha perdido todos sus títulos tras verse involucrado en el escándalo de Jeffrey Epstein. De hecho, ni tan siquiera recibirá los 600.000 euros de indemnización por dejar la finca de los Windsor en la que vivía.

"Con eso por lo menos habría podido pagar la entrada de un piso compartido en el centro de London", comenta Dani, mientras Wyoming desvela que el contrato del príncipe Andrés le obligaba a cuidar de la mansión y "está más abandonado que el peine del guitarrista de Queen".

