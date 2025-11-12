Un jubilado intenta 'ligar' con Thais Villas: "Te iba a preguntar... ¿Tú estás sola?"

Thais Villas pregunta en un centro para jubilados y pensionistas cómo han llevado el reparto de las tareas del hogar. En este vídeo, la reportera de El Intermedio recibe todo tipo de respuestas, y alguna que otra sorpresa.

En una nueva entrega de 'Las edades de Thais', la reportera de El Intermedio pregunta a jubilados y jubiladas cómo han llevado en su vida el reparto de las tareas del hogar. Mientras ellas aseguran que se han ocupado prácticamente de todo, ellos reconocen que no colaboraban mucho porque trabajaban.

Mateo asegura que, después de enviudar, friega el suelo dos veces por semana, ya que hay partes de la casa por las que no pasa: "No consiste en limpiar mucho, sino en manchar menos", defiende.

Alfredo, por su parte, no siente que habría tenido que poner más de su parte en casa porque "he trabajado mucho". "Yo también", reacciona Thais, que le recomienda sacar a bailar a Juana.

Alfredo, sin embargo, prefiere 'ligar' con la reportera de El Intermedio: "Te iba a preguntar... ¿Tú estás sola?", le pregunta sin rodeos. "Ahora mismo, aquí, sí", le contesta Thais, que reacciona con humor: "Aquí no salimos ni una viva".

Fina defiende que a su marido "le he dado cosas que otras mujeres que estaban metidas en sus casas no se lo han dado": "Yo soy tu mujer, tu amiga y tu puta si es necesario", afirma rotunda esta mujer, que revela que ha llegado a hacer el amor "en un coche con dos personas más delante y no se ha enterado nadie".

