Baltasar Garzón analiza la causa contra el fiscal general del Estado: "Desde el comienzo se ha decidido quién era el objetivo"

Baltasar Garzón, exmagistrado de la Audiencia Nacional, conversa con el Gran Wyoming en El Intermedio para analizar el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la misma jornada en la que ha declarado, entre otros, el propio fiscal.

El que fuera magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha estado este miércoles en el plató de El Intermedio para analizar, junto con Wyoming y Sandra Sabater, el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a falta de que mañana quede visto para sentencia.

Hoy mismo, ha declarado en sala el propio García Ortiz quien ha vuelto a reiterar que no filtró el correo en el que la defensa de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, proponía un acuerdo de conformidad por dos delitos fiscales y en el que reconocía los hechos.

"Ha habido una investigación predeterminada, es decir, desde el comienzo se ha elegido quién era el objetivo y no se ha abierto la mano, como hubiera sido lo lógico", afirma Garzón.

""En una instrucción, el juez instructor tiene que dar instrucciones concretas a los funcionarios de investigación y tiene que marcar cuál es el espacio que se tiene que investigar y los elementos que se tienen que aportar. Y eso no ha existido aquí", explica el exmagistrado, insistiendo en que "ha sido un desarrollo absolutamente prospectivo, a ver qué salía, y si se cerraba una vía, se abría otra".

En el vídeo podemos ver con más detalla su explicación y análisis jurídico.

