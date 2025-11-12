Anuncio devastador de la Agencia Internacional de Energía: el consumo de gas y petróleo se incrementará un 13% hasta 2050

El contexto La organización ha publicado un informe en el que las previsiones sobre el consumo de combustibles fósiles, así como sus efectos, no son los que se esperaban.

Los expertos habían previsto que el consumo mundial de gas y petróleo alcanzaría su pico en 2030, pero un nuevo informe de la Agencia Internacional de Energía indica que el uso de estos combustibles seguirá aumentando, con un incremento del 13% hasta 2050. El consumo diario de barriles de crudo, que se esperaba disminuyera a 97 millones para mitad de siglo, ahora se prevé que continúe creciendo. Este aumento podría superar la barrera del calentamiento global de 1,5 grados, alcanzando hasta tres grados a finales de siglo. Las expectativas sobre la adopción de energías renovables y medidas políticas contra el cambio climático no se han cumplido, lo que podría tener efectos destructivos en el planeta.

Los expertos siempre han augurado que el consumo de gas y petróleo mundial alcanzaría su pico en 2030, así como que al consumir menos combustibles fósiles, el planeta no se calentaría tanto y el cambio climático no sería tan dañino. Sin embargo, esas predicciones han cambiado. La Agencia Internacional de Energía ha publicado un estudio en el que se prevé que el uso de petróleo y gas seguirá subiendo. Concretamente, se espera un incremento del 13% hasta 2050.

Un ejemplo de la variación de tendencia que recoge el informe es el del consumo diario de barriles de crudo. Según los pronósticos, se esperaba que la adquisición subiese hasta 2030 y que entonces disminuyera hasta los 97 millones de barriles diarios para mitad de siglo. Pero en la nueva tesis los expertos han señalado que el gasto se descontrolará, como mínimo, hasta mitad de siglo y que se irá incrementando año a año.

"Un aumento del consumo de materiales fósiles, está demostrado que va a ayudar directamente a superar con mucho esa barrera del calentamiento global de 1,5 grados", ha indicado Rosa Regueiro, profesora de Economía Aplicada y especialista en Economía de la Energía. De hecho, y a pesar de lo que esto conlleva, se podría llegar a experimentar un aumento de tres grados para finales de siglo.

Este texto se publica en el marco de la celebración de la 30ª conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, la cual está teniendo lugar en Belém (Brasil). Asimismo, la Agencia Internacional de Energía, ente creado por la OCDE en 1974 para coordinar políticas energéticas en sus países miembros, es una de las organizadoras. Del mismo modo, durante estas reuniones es habitual que se expongan las distintas conclusiones a las que suelen llegar a modo de denuncia y concienciación.

¿Qué es lo que ha cambiado?

Los expertos esperaban mayores ventas de coches eléctricos a estas alturas; una mayor instauración de energía eólica y solar y más medidas políticas contra el cambio climático. Por eso mismo, los científicos aseguran que nos encontramos ante un escenario que tendrá efectos "extremadamente destructivos en el planeta".

"El aumento de las temperaturas, ¿qué provoca? Alteración en las cosechas. Provocan fenómenos meteorológicos adversos que ya sabemos también cómo afectan. Por lo tanto, eso va a tener una traducción monetaria y física en el disfrute de la vida, tal y como lo conocemos hasta la fecha", ha expresado Regueiro.

Con todo, estos hechos no son fruto del pesimismo, sino predicciones reales sobre un mundo al que parece importarle menos el cambio climático.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.