Wyoming alucina con la declaración de Íñigo Corral en el juicio al fiscal general: "Qué dominio de los tiempos, qué sudapollismo"

"Más que en el Supremo, parece que le estén preguntando en el Trivial por la capital de Madagascar", reacciona Wyoming al ver los gestos y comentarios de Íñigo Corral, responsable de Comunicación de la Fiscalía de Madrid, en el juicio García Ortiz.

Además de las declaraciones de Alberto González Amador o Miguel Ángel Rodríguez, la segunda jornada del juicio al fiscal general del Estado tenía otro protagonista: Íñigo Corral, responsable de Comunicación de la Fiscalía de Madrid.

Dani Mateo analiza su declaración en el vídeo sobre estas líneas, donde afirma que Corral, que se habría opuesto a mandar una nota de prensa para aclarar el bulo lanzado por Rodríguez, "lo está pasando mal" en el tribunal.

Ante las preguntas de José Ignacio Ocio, abogado del Estado, sobre algunas de las cuestiones cruciales del caso del fiscal general, Álvaro García Ortiz, Corral dejaba todo un repertorio de gestos y acababa con un "menos mal" tras comunicar el abogado que no había más preguntas.

"Qué expresividad, qué dominio de los tiempos, qué sudapollismo", reacciona Wyoming en el vídeo sobre estas líneas, donde señala que "más que en el Supremo, parece que le estén preguntando en el Trivial por la capital de Madagascar". "Es mitad testigo en el Supremo, mitad alumno aventajado de Pepe Viyuela", añade Dani.

