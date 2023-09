"¿Alguna vez habéis pensado qué queréis hacer después de la muerte?", plantea El Gran Wyoming en su monólogo, y reconoce que él le ha dado muchas vueltas, pero aún no se ha decidido del todo. "Significa que puedo elegir, otros no tienen tanta suerte, literalmente no tienen dónde caerse muertos", señala. Es el caso de los inmigrantesfallecidos en el mar en la ruta canaria, que hasta ahora eran enterrados en el municipio de Mogán, donde sus cuerpos eran desembarcados.

Sin embargo, la alcaldesa se ha negado hacerse cargo de esos enterramientos, a pesar de que la ley establece que esa competencia pertenece a los Ayuntamientos. La edil, que en otras ocasiones "dio muestras de su rechazo a la llegada de inmigrantes, considera que incluso muertos salen demasiado caros", comenta el presentador de El Intermedio.

Wyoming expone que "un municipio pequeño necesita ayuda para afrontar un asunto de tanta envergadura" e indica que el Gobierno central y el autonómico deberían implicarse más, pero invita a la alcaldesa de esta localidad canaria hacer una reflexión y apela a su humanidad: "Enterrar a una persona tal vez sea caro, pero el precio que ha pagado esa persona por intentar buscar una vida mejor ha sido mucho más alto".