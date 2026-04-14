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Wyoming afirma que no se puede culpar la exmujer de Koldo "de algo que hemos hecho todos": "Arrepentirnos de los mensajes que mandamos a un ex"

Continúa en el Tribunal Supremo el juicio del caso Mascarillas y en El Intermedio, Sandra Sabatés y Wyoming analizan el testimonio de Patricia Úriz, exmujer de Koldo García.

EL INTERMEDIO: Wyoming afirma que no se puede culpar la exmujer de Koldo "de algo que hemos hecho todos": "Arrepentirnos de los mensajes que le mandamos a un ex"

Tras la comparecencia de Claudio Rivas, exsocio de Víctor de Aldama, en el juicio por el caso mascarillas, este pasado lunes ha declarado la exmujer de Koldo García, Patricia Úriz. Según ha explicado Sandra Sabatés en El Intermedio, la investigada se ha desmarcado de "los mensajes que intercambiaba con Koldo García, en los que supuestamente se hacía referencia al dinero utilizando términos en clave como "chistorra", "soles" y "lechugas".

Además, durante su declaración, la exmujer de Koldo García habría reconocido que se refería a Carolina Perles, exmujer del exministro José Luis Ábalos, como "puta 1"."Está claro que no la podemos culpar de algo que hemos hecho todos, arrepentirnos de los mensajes que le mandamos a un ex", ha reaccionado con ironía el Gran Wyoming.

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