Pedro Duque afirma que la IA "es como una abuela": "Y cuando preguntas cómo se arregla una cosa es un cuñado"

Isma Juárez ha charlado con el astronauta sobre la Inteligencia Artificial. El reportero le ha preguntado si, en alguna ocasión, le ha hecho alguna pregunta absurda.

Isma Juárez ha asistido al South Summit, un evento sobre emprendimiento e innovación organizado en Madrid y allí ha encontrado a Pedro Duque. El reportero quiere conocer la relación que tiene el astronauta con la Inteligencia Artificial.

Juárez le pregunta si le puede tutear y le cuenta que a él la IA lo tutea. "Ella se adapta a lo que tú quieras, es una de las partes malas", expone el exministro, "te dice lo que tú quieres en vez de lo que es". Duque explica que, tal y como se entrena esta tecnología, "se entrena también para agradar al usuario".

"La IA es como el espejo de Blancanieves", señala Juárez. "Sí, es como una abuela, y cuando preguntas cómo se arregla una cosa es un cuñado". "La IA es una cena de Navidad", resume el reportero. Juárez le pregunta si, en alguna ocasión, le ha hecho alguna pregunta absurda a esta tecnología.

"El otro día estuvimos discutiendo con una porque yo quería saber cuánto dinero público le habían dado a Elon Musk", cuenta. La IA le daba una cifra y a él no le cuadraba. "Tú has hecho que la IA sude tinta", le responde Isma.

"¿Me podría decir Pedro Duque en qué soy yo mejor que la IA?", le pregunta Isma. "Probablemente en casi todo", responde el ingeniero. "De las personas más majas que hay, Pedro Duque", le agradece Juárez. Duque explica que esta tecnología todavía no ha conseguido superar al humano, "que se adapte rápidamente y sea capaz de dar alegría a las personas".

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