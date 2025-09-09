Ahora

Wyoming afirma que Benjamín Netanyahu "es un animal": "Concretamente, un mono con dos pistolas"

El presentador de El Intermedio hace un repaso de todos los ataques que ha perpetrado Israel desde que comenzó su campaña en Gaza. Como indica, han atacado "Cisjordania, Líbano, Siria, Yemen, Irán y, ahora, Catar".

Israel ha bombardeado a varios líderes de Hamás en Doha, Qatar. El ataque, como indica Sandra Sabatés, "ha sido revindicado por Benjamín Netanyahu como respuesta al tiroteo ocurrido este lunes en Jerusalén en el que fueron asesinadas seis personas".

Este bombardeo, según ha informado 'Al Jazeera', "se ha producido cuando estos miembros de Hamás se encontraban reunidos para valorar la oferta de alto al fuego del gobierno estadounidense". Una oferta que, como indica la periodista, había sido aceptada por Israel.

"Llámame suspicaz, pero empiezo a sospechar que Israel no quería del todo ese alto al fuego", comenta el Gran Wyoming. El presentador indica que, desde que empezó su campaña en Gaza, el gobierno israelí ha atacado "Cisjordania, Líbano, Siria, Yemen, Irán y, ahora, Qatar". "Conclusión: por fin se puede afirmar, categóricamente, que Netanyahu es un animal, concretamente un mono con dos pistolas", añade Wyoming.

La atención internacional, además, "sigue puesta en la ciudad de Gaza donde el ejército israelí ha lanzado un ultimátum directo a la población", indica Sabatés. Israel pretende que un millón de personas se desplacen hacia el sur de la Franja. Si no, serán considerados "objetivo legítimo del ejército".

