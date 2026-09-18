La 'señora bien' de El Intermedio defiende al concejal de Vox que llamó "mierda" a Sánchez: "Los socialistas quieren censurar la RAE"

La 'señora bien' (Cristina Gallego) critica que "los socialistas quieren censurar hasta la RAE", después de que "el concejal de Vox en Córdoba, Miguel Castellano", llame 'mierda' a Sánchez y le critiquen.

La 'señora bien' (interpretada por Cristina Gallego) aparece en el plató de El Intermedio para charlar con El Gran Wyoming y Sandra Sabatés sobre su nuevo "político favorito": "El concejal de Vox en Córdoba, Miguel Castellano, que, en honor a su apellido, hace un uso exquisito del lenguaje".

"A todos los representantes del, iba a decir mierda del presidente del Gobierno, pero no diré eso por decoro y diré, del repugnante presidente del Gobierno de España", ha afirmado el político de Vox, que ha destacado que "sería imposible que lo retirase porque la RAE dice que la palabra mierda se usa para ponderar el mal estado moral de alguien".

"Viva el castellano", destaca la 'señora bien', que critica que "los socialistas quieren censurar hasta la RAE": "Si hay que definir a Pedro Sánchez, se le define, y si es una m, se dice".

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