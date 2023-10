El Gran Wyoming destaca la cantidad de sinónimos que se usan en los medios para no llamar a las cosas por su nombre y aclara que no es algo exclusivo del periodismo deportivo, pues explica que ocurre con todo tipo de informaciones. "Después de que el 7 de octubre Hamás asesinase a más de mil personas y cogiera como rehenes a más de 200 en un acto terrorista cruel y deleznable, nos hemos afanado en buscar palabras para describir lo que está pasando a día de hoy y no sé si se ajustan a la realidad", indica el presentador.

Este señala que se habla del derecho israelí a defenderse, aunque apunta que "es tal la desproporción de fuerzas que sería más apropiado hablar de castigo colectivo intolerable". De la misma manera, expresa que se menciona la preparación de una operación terrestre, pero "lo que hacemos es evitar decir que se trata de una invasión ilegal que se salta el derecho internacional", dice.

"Nos referimos a bajas civiles, pero es casi un eufemismo para no hablar de asesinatos de ciudadanos que nada tienen que ver con Hamás", subraya, y añade que, en una semana, en Gaza ya van más de 2.700 muertes.

Wyoming expone que les llamamos gazatíes, pero manifiesta que "sería más apropiado llamarles rehenes de Israel", ya que sin luz, agua ni combustible "están ahogando a una población ya castigada, mientras les obligan a abandonar sus casas o morir", declara, y sostiene que "en su intento por destruir a Hamás, Israel está destruyendo al pueblo palestino", por lo que reflexiona sobre empezar a llamar a todo por su nombre.