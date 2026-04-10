Wyoming, del acto de Rufián con Montero y Domènech: "No sé si ha sido un acto de campaña o una quedada entre colegas"

"Teniendo en cuenta que ninguno de los dirigentes de Esquerra le ha acompañado, a lo mejor lo de 'tenemos que hablar' se lo acaban diciendo a él", reflexiona Wyoming sobre el acto de Rufián con Montero y Domènech.

Sandra Sabatés enseña en el plató de El Intermedio los momentos más destacados de la charla de Gabriel Rufián con Irene Montero y Xavier Domènech en Barcelona. Se trata de un acto similar al que el político de ERC ya tuvo en Madrid con el político de Más Madrid, Emilio Delgado, en el marco de la campaña de Rufián para alcanzar una candidatura unitaria de izquierdas más allá del PSOE.

"Lo que hizo hace unos años Unidas Podemos fue extraordinario", ha dicho el catalán en el evento, donde se ha preguntado por qué no se puede repetir esta unión de partidos de izquierdas mientras ha destacado que dichos partidos "tienen que hablar" más allá "de las putadas" que se han hecho.

Después de escucharla, El Gran Wyoming reflexiona en el plató: "Yo a estas alturas ya no sé si esto ha sido un acto de campaña o una quedada entre colegas". Por otro lado, el presentador destaca que hay que "tener en cuenta que ninguno de los dirigentes de Esquerra le ha acompañado en el acto, a lo mejor lo de 'tenemos que hablar' se lo acaban diciendo a él antes de mandarle a dormir al sofá por haberles puesto los cuernos".

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