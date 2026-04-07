Sandra Sabatés repasa los bulos del conflicto bélico en Irán: "Las guerras también tienen lugar en los grupos de WhatsApp"

La presentadora expone que, además de difundir 'fake news' a través de redes sociales, también se ha recurrido a la Inteligencia Artificial "para exagerar datos o alterar el relato".

Sandra Sabatés repasa los bulos sobre la guerra en su sección 'Cazabulos' ya que, como señala, "las guerras ya no solo tienen lugar en el campo de batalla sino también en los grupos de WhatsApp". La periodista indica que desde que comenzó el conflicto en Irán "las redes se han llenado de informaciones falsas, lo que demuestra que la propaganda bélica sigue existiendo". "Ya no hace falta ser Goebbels y tener un ministerio, con tener WIFI y una cuenta de 'Twitter' es suficiente", añade.

Un ejemplo es la supuesta lista publicada por Irán de los 12 países autorizados a transitar libremente por el estrecho de Ormuz. "El ministerio de Exteriores español no tiene constancia de este asunto y tampoco hay registros de que Teherán haya difundido ese listado", indica Sabatés. La periodista señala que el ministro de Exteriores iraní sí se refirió a un grupo de naciones amigas, "aunque no ha hablado de ninguna lista de 12 países".

La guerra se ha producido en plena eclosión de la Inteligencia Artificial, lo que ha generado infinidad de imágenes y vídeos falsos. "Es el fenómeno conocido como 'AI slop'", indica Sandra: "Contenido digital de baja calidad elaborado con IA para exagerar datos o alterar el relato y que se difunde con muchísima rapidez".

Sabatés indica que un truco para distinguirlos es que si están acompañados de un mensaje que urge a que el contenido se comparta antes de que sea borrado, "probablemente no lo difunda una agencia de noticias, sino un aprendiz de hacker".

"La IA tiene un ejército muy superior al de cualquier país", reflexiona, "en cinco minutos te crea un batallón de élite". "Especialmente, en tiempos de guerra, recordad: la mentira está en todas partes, de nosotros depende que no esté también en nuestras cabezas", concluye.

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