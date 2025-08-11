Una mujer, que cobra más de 5.000 euros al mes: "Me paso 4 meses al año viajando en cruceros que dan la vuelta al mundo"

Una mujer de barrio rico reflexiona sobre cuánto dinero necesita la gente para ser feliz: "No tengo la menor idea de si tienen que ganar 5.000 euros o más al mes".

¿Es la felicidad directamente proporcional a los ceros de la cuenta corriente? Hace unos años, Thais Villas se desplazó a un barrio rico y uno obrero para comprobarlo en este vídeo de El Intermedio. Y es que según dos premios Nobel en Economía, para ser feliz hay que ganar 100.000 euros al año.

En base a eso, una mujer de barrio rico confesó que era "sumamente feliz" porque ganaba mucho más que 100.000 euros al año. Por otro lado, preguntada sobre cuánto pensaba que debía ganar una persona al mes para poder ser feliz, cubriendo sus necesidades básicas y pudiéndose dar algún capricho, la mujer reflexionó: "No tengo la menor idea de si tienen que ganar 5.000 euros o más al mes".

Y es que la mujer desveló que cobraba más de 5.000 euros al mes y confesó a Thais Villas a qué no renunciaría aunque se tuviera que bajar el sueldo: "Me cuesta renunciar a viajar". "He tenido el privilegio de tomar cruceros que dan la vuelta al mundo porque me paso tres o cuatro meses al año viajando en alta mar".

Por su lado, una mujer de barrio obrero aseguró que necesitaría 3.000 euros para ser feliz cubriendo sus necesidades y pudiendo viajar: "Yo no puedo viajar, no me puedo ir de vacaciones, llevo cinco años sin irme". "Me iría a Tenerife, tengo ganas", aseguró la mujer en el vídeo principal de esta noticia.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.