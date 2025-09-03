Víctor Manuel sorprende a Jimena Amarillo con una de sus respuestas: "¡Le da igual Bad Bunny!"

Thais Villas une a los artistas Jimena Amarillo y Víctor Manuel para hablar sobre la industria de la música y qué diferencias y similitudes existen entre ambas generaciones, en su nueva sección 'Zetas y Boomers'.

Thais Villas estrena una nueva sección: 'Zetas y Boomers'. En ella, 'enfrenta' a personas de cada generación para conocer sus similitudes y diferencias, y sus primeros invitados son los artistas Víctor Manuel y Jimena Amarillo.

El artista confiesa que acaba de conocer a Jimena musicalmente. Ella, por su parte, desvela que lo ha "cotilleado" ya que tampoco lo conocía. "Me ha gustado mogollón la música que he estado escuchando", afirma Jimena.

Villas pregunta Jimena qué pensó cuando le propusieron ser entrevistada junto a Víctor Manuel. "Dije 'qué risa, estupendo, me meo viva'", responde ella. La artista habló, además, con una amiga, que le dijo quién era y, entonces, recordó que su madre, su abuela y su tía escuchan la música de Víctor Manuel.

"No sé si es bueno o malo", señala Thais. "Pero, ¿qué público crees que es el mío?", responde el compositor, entre risas. Víctor Manuel afirma que, al igual que a él le pueden gustar más unas cosas que otras de las que hace Jimena, a ella le pasará igual con él. "Pero, me encuentro en cosas de ella", añade.

Víctor Manuel cuenta que, cuando él empezó en el mundo de la música, aunque les pedían un álbum anual, "tenías todo el tiempo del mundo para desarrollarte". "Y no había ni TikTok ni viralidad, qué gusto", añade Jimena. "No había esa intermediación qeu hay ahora, esa cosa de estar pendiente de redes", indica el cantante. "Es un martirio", confiesa la compositora.

Jimena cuenta que prefiere escuchar música anterior a la de su generación. "Todos los días pienso que añoro mogollón el tipo de letras que se hacían antes", afirma la artista, "ese algo más que tenía la música antes".

Víctor Manuel, por su parte, confiesa que tiene curiosidad por la música por ello, siempre está "picoteando" en nuevos géneros musicales "para saber qué hace la gente". "Por ejemplo, Bad Bunny me da igual", añade. "¡Le da igual Bad Bunny!", señala, Jimena, muy sorprendida. "En general me parece un coñazo", se justifica el compositor, "pero, dentro de eso, hay talento también".