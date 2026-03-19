"¿De verdad ha dicho tantas sandeces seguidas?": Wyoming alucina con Ayuso tras las palabras del rey Felipe sobre América

"Sí, la vida es sagrada, les cortaban la cabeza en broma", ironiza El Gran Wyoming tras las palabras de Isabel Díaz Ayuso sobre la conquista de América: "Parece que todo lo que sabe se lo enseñó Nacho Cano".

Las declaraciones del rey Felipe VI reconociendo abusos en la conquista de América parecen estar produciendo el efecto deseado, según explica Sandra Sabatés, que destaca que se han publicado "numerosas publicaciones de América Latina que ponen en valor el gestor y la actitud conciliadora del rey". Es más, la presidenta mexicana ha invitado formalmente a Felipe VI al Mundial de Fútbol. "Joder, lo que se llega a hacer por conseguir una entrada para el Mundial", bromea El Gran Wyoming.

Sin embargo, en España la derecha no ha encajado bien las declaraciones del rey. "Mientras Feijóo ha mantenido una actitud ambigua para no desacreditar al monarca, la presidenta madrileña no ha dudado en enmendar la plana a Felipe VI", destaca Sandra Sabatés en el plató de El Intermedio, donde enseña las palabras de Ayuso.

"Llegamos los de la cruz y pusimos un nuevo orden y, sobre todo, una forma de entender que la vida es sagrada y que había que civilizar y trasladar al nuevo mundo una forma diferente de vivir", ha afirmado la presidenta de la Comunidad de Madrid. Por su parte, El Gran Wyoming ironiza en el vídeo: "Sí, la vida es sagrada, les cortaban la cabeza en broma".

"¿De verdad ha dicho tantas sandeces seguidas?", pregunta alucinado el presentador, que no da crédito con las palabras de Ayuso y pide volver a repetir la declaración: "Pues sí, lo ha dicho la verdad que fueron los de la cruz a civilizar y a enseñarles a respetar la vida". "Parece que todo lo que sabe de América se lo enseñó Nacho Cano en 'Malinche'.

"Viendo cómo defiende las bondades de Isabel la Católica, cualquiera diría que es su reencarnación", destaca Wyoming, que presenta un 'retrato' de "Isabel Díaz Ayuso de Castilla y su consorte, Alberto II de Quirón".

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