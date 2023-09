María Avizanda charla con un vecino del barrio de las Letras de Madrid que compró su piso en el año 1994. En su bloque, de 49 viviendas, llegó a haber 41 viviendas turísticas. "Yo estaba viviendo en un hotel ilegal", afirma el hombre, que destaca que "las llaves del portal las tenía mucha gente y no sabías a quién te encontrabas, te daba mucha sensación de inseguridad".

Incluso, el vecino asegura que se encontró una vez a varios hooligans: "Era ocho borrachos muy amenazantes". "O llamas a la Policía o te aguantas, no tienes mucho más que hacer", afirma el vecino, que explica que había un gestor que ni siquiera dio nunca el teléfono. "He puesto denuncias en la Comunidad de Madrid, que me dijo que no pasaba nada, y en el Ayuntamiento, donde ganó tres juicios".

"Me amenazaron de muerte en ese juicio unos empleados de la empresa gestora", asegura el hombre, que afirma que "si llegas por la noche de trabajar y te encuentra a gente que te amenaza de muerte en el portal, no es agradable y no lo tiene que vivir nadie". Afirma que los inspectores le dan la razón y el Ayuntamiento precintó el sitio, pero el vecino insiste en que "mira para otro lado". "No es un barrio ni para ancianos ni para niños pequeños, es imposible", critica el hombre, que explica que no hay ni siquiera carnicerías.