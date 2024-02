Isma Juárez viaja hasta Don Benito, en Extremadura, para charlar con sus habitantes y conocer qué opinan sobre la unión con Villanueva de la Serena dos años después de la consulta que se llevó a cabo en el pueblo. A pesar de que, supuestamente, el resultado fue positivo, ambas localidades siguen siendo pueblos separados.

Una mujer le explica a Isma que ella está a favor de la unión y que, además, hace campaña de ello a través de redes sociales, donde solo recibe críticas. "No puedo comentar nada porque se me llama de todo", le cuenta al reportero. La mujer hace una confesión a Juárez: no es de Don Benito. Algo que llama la atención del reportero. "La mayor activista de la unión, no es de Don Benito", afirma Isma. "He nacido en Salamanca, pero mis hijos y mi marido son de aquí", responde ella.

Otro dombenitense, Pedro, explica a Isma que también voto a favor de la unión con Villanueva de la Serena aunque, en su opinión, el nombre debería ser Don Benito Villanueva. "Si el nombre no fuera ese, votaría no", resuelve el vecino. Joaquín, por su parte, tampoco estaría a favor de cambiar el nombre de Don Benito si ambos pueblos se unieran. "Esto es Don Benito y aquello es una aldea que se llama Villanueva de la Serena", argumenta.

En un momento, Isma Juárez se ve rodeado por varios ciudadanos de Don Benito que debaten sobre la cuestión. Mientras Joaquín le cuenta a Isma que ya se votó la unión, una señora interviene y le indica que el referéndum fue positivo. Joaquín responde que se hizo trampas en la consulta.

Otro señor entra en la conversación buscando concluir el debate afirmado que en Don Benito hay mucho espacio, "que se den de baja en Villanueva y se empadronen en Don Benito". El señor, además, golpea sin querer el micro que lleva el reportero lo que provoca que este se rompa. "Es 'reventante' ya", concluye antes de irse.