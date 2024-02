Isma Juárez viaja hasta Don Benito para saber qué opinan sus ciudadanos sobre la fusión con Villanueva de la Serena, dos años después del 'referéndum' de fusión. Isma charla primero con Mercedes, que en su momento votó sí a la unión. "Apoyé a la unión", expone a Isma. "Yo soy de Don Benito y mis hijos son producto de la unión", le explica al reportero.

La dombenitense explica a Juárez que también hay independentistas de Don Benito. Mercedes afirma que no entiende qué mueve a las personas que no están a favor de esa unión. "Ellos hablan de su idiosincrasia...". La mujer se ve interrumpida por Joaquín, otro dombenitense que, afirmar, tajante, que no quiere saber nada de Villanueva de la Serena.

"El carácter de los de Villanueva no tiene nada que ver con los de Don Benito", argumenta. Y añade: "Los de Villanueva te están dando la mano, te están abrazando y por detrás te apuñalan, lo he sufrido en mis propias carnes". Otro chico, Manuel, al igual que Mercedes es partidario de la unión. "Para una oportunidad que tiene el pueblo de crecer...", le dice a Isma.