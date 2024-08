Thais Villas charló con Borja Sémper, Pilar Alegría y Gabriel Rufián sobre cómo eran cuando tenían 18 años. La reportera quiso saber si con esa edad ya tenían pareja. El popular indica que hasta años después no tuvo una pareja más formal. "Estaba a lo que estaba pero era más efímero", añadió Sémper. Gabriel Rufián tenia novia aunque no quiso decir el nombre. "Ahora es funcionaria de prisiones", desveló el portavoz de ERC. Por su parte, la socialista también tenía pareja, un chico de su pueblo. "La primera vez que empecé a salir con alguien más en serio fue con 20 o 21 años", añadió.

En cuanto a qué se querían dedicar, Rufián explicó que le habría gustado ser corresponsal de guerra como Arturo Pérez Reverte pero le faltaron tres décimas para poder entrar en periodismo y por eso estudió derecho. Alegría tenía dudas entre estudiar magisterio o psicología. "Muchas personas lo tiene claro con esa edad pero yo no", argumentó. Sémper, en cambio, no sabía a qué se quería dedicar pero ya estaba "muy metido en política" a través de las plataformas cívicas que montaban en su ciudad.

La reportera también se animó a mostrar una foto suya con 18 años. La instantánea dejó alucinados a los tres entrevistados ya que se puede ver a Villas subida sobre una moto. "Rufián, que ha sido 'cani' como yo, es el único que ha entendido la foto", afirmó la reportera. "No me digáis que no tengo actitud", añadió.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.