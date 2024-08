El Intermedio recuerda la entrevista que Thais Villas realizó a Borja Sémper, Pilar Alegría y Gabriel Rufián con motivo del 18 aniversario del programa. La reportera quiso saber cómo eran los tres políticos con 18 años y cuáles eran sus aspiraciones. El portavoz de ERC en el Congreso le contó a Villas que él, con 18 años, estaba "en un banco del parque comiendo pipas... como todo el mundo, supongo, soñando y sufriendo". "Mi principal dilema era Xibeca o Estrella Damm". "Me sorprende la gente que dice 'Trotski o Marx'", añadió entre risas.

Por su parte, el popular estaba en Irún intentando triunfar en la música con un "grupito". El grupo no tuvo mucho éxito pero, a pesar de ello, afirmó que ahora da "el cante". "Tampoco estoy tan lejos", afirmó. Por su parte, la ministra socialista con 18 años estaba "a punto de empezar primero de carrera, viviendo en el pueblo y esperando las fiestas de agosto".

Algo habitual cuando se cumplen los 18 años es sacarse el carnet de conducir. Alegría explicó a Thais que ella no se sacó el carnet hasta los 20 y que no tuvo coche hasta pasado los 30. "A mi padre le quitaba la Mobylette", confiesa. Rufián, por su parte, contó una divertida anécdota. Como explicó, una persona de su familia le preguntó si quería el coche o estudiar. El respondió que un coche y la respuesta de su familiar fue que "solamente quería comprobar que eras imbécil... y estudié". Por su parte, Sémper desveló que no se sacó el carnet hasta los 40 años. "Tenía una Vespino, Irún es una ciudad pequeñita, te podías mover bien...", explicó.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.