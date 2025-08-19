Celso, un vecino de Mogarraz, regala un palo a Isma Juárez: "Es bueno, con este le pegas a uno y..."

El reportero visita el llamado 'pueblo de las mil caras'. En las fachadas de muchas de las casas de los municipios se pueden ver retratos de algunos de sus vecinos.

Isma Juárez visitaba Mogarraz, un pueblo en la provincia de Salamanca conocido gracias a las caras que decoran las fachadas de sus casas. Florencio Maíllo ha sido el encargado de pintar los retratos. El artista contaba a Isma que la idea de estos retratos surgió gracias a que recuperó unas fotografías que había hecho un vecino del publo hace años.

Juárez preguntaba si su retrato podía colgarse también el alguna de las fachadas pero Maíllo explicaba que no tendría sentido ya que esas pinturas están vinculadas a mogarreños o personas que han vivido en Mogarraz.

El reportero encontraba durante su visita a su alcaldesa, Soledad Álvarez. Esta manifestaba el orgullo que supone poder tener un retrato de personas de tu familia en tu fachada. "Imaginate que, en una cena de Navidad, compartes fachada con un cuñado que, de pronto, cae mal", plantea Juárez. "Quitas el retrato de la fachada...", indicaba Álvarez.

Isma también tenía la oportunidad de conocer a los vecinos del municipio. Visitación recibía a Juárez en su casa aunque confesaba que ella no había querido ser pintada. La vecina, además, contaba al reportero alguno de sus viajes. Visitación había podido visitar Grecia, Tierra Santa o los Emiratos Árabes. "Fui a buscar un jeque y no lo encontré", contaba divertida.

También conoce a Remedios, otra vecina que le muestra una fachada en la que están los retratos de su familia. Ella, en cambio, está en otra fachada junto a su marido, Celso. "Mira, es el del garrote", señala Visitación cuando este se acerca.

Cuando Juárez lo ve, decide saludarle chocando el palo con él. "El tuyo es más nuevo", le dice a Isma, "el mío es como yo, ya está podrido". Celso no duda en regalarle uno de sus garrotes al reportero. "Te voy a dar este trenzado", anuncia. Isma alucina al ver el palo que Celso le va a regalar. "Amigo para siempre", le dice. El vecino le dice a Isma que el palo que le va a regalar "es bueno, con este le pegas a uno y...".

