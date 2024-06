Llega el verano y, con él, el tedioso cambio de armario. Es por eso que Thais Villas se desplaza a un barrio rico y a otro obrero para descubrir de primera mano cómo hacen ellos el cambio de armario.

"Yo siempre llevo lo mismo", confiesa una mujer de barrio obrero, que muestra a la colabora de El Intermedio cómo va siempre con una americana y una camiseta de tirantes. "Siempre voy fresca", confiesa, y la razón no es otra que los calores de su "menopausia", tal y como desvela en este vídeo.

Por su parte, una vecina de barrio rico explica a Thais Villas que la ropa que la ropa de invierno la empaqueta bien y la guarda "en la bodega" de su piso. "Es que tengo una en la parte de abajo", dice. Aunque no lo hace sola, me "ayuda a bajarlas la que trabaja en casa", desvela. "Vamos, que lo hace ella", no puede evitar reaccionar la colaboradora de El Intermedio, lo que provoca las risas de la mujer.