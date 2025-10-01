Thais Villas, a un chico de universidad pública que solo pide 5 euros a sus padres: "Te quiero como hijo, me saldrías baratísimo"

En una edición especial de universidades de 'barrio obrero, barrio rico', Thais Villas pregunta a unos y otros estudiantes por la forma en que pagan su matrícula. ¿Lo hacen ellos o les ayudan sus padres? Sus respuestas, en este vídeo.

Thais Villas reconvierte su sección 'Barrio rico, barrio obrero' en 'Universidad rica, universidad obrera' para abordar con los estudiantes diferentes cuestiones, entre ellas cómo abordan los gastos de la matrícula.

Un joven de universidad pública asegura que la está pagando a plazos, mientras que en la privada una chica confiesa no saber ni lo que cuesta porque "se encarga mi padre". Sin embargo, la cifra en torno a los 1.700 euros al mes.

En la universidad pública, otro chico explica que hace algún trabajo esporádico en una empresa de cáterin para sufragar los gastos de la universidad, así como un concierto al que quiere ir y admite que "estoy pilladillo".

Un alumno de universidad privada cuenta que también trabaja fuera de clase, dando clases a estudiantes de cuarto de la ESO, pero que también gana dinero con los premios de los torneos en los que participa como "semiprofesional de tenis". Además, obtiene otro complemento invirtiendo "en alguna cosa pequeñilla": "Meto dinero y saco beneficio", comenta.

Thais también les pregunta si tienen alguna paga por parte de sus padres, algo que un estudiante de universidad pública afirma que le da su padre en forma de "economía sumergida" para que no se entere su madre.

En el caso de una joven de universidad privada, sostiene que no tiene paga como tal, pero cuando necesita dinero para salir el fin de semana se lo pide a sus padres y "si me porto bien me dan más y si no menos". Además, comenta que tiene una tarjeta de crédito de "dinero mío", pero también con acceso a la cuenta de sus padres. "Pues eres mi musa", le responde Thais.

Otro chico de universidad pública señala que no tiene paga, pero de vez en cuando le pide cinco euros a sus padres para salir. "Yo te quiero como hijo, me saldrías baratísimo", reacciona la reportera de El Intermedio.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.