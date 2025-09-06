La respuesta de un hombre de barrio rico cuando Thais Villas le pregunta si su amigo tiene segunda residencia: "Y cuarta"

Thais Villas pregunta en un barrio rico y uno obrero por sus amigos ricos y descubre desde personas con cuatro casas, coches de alta gama y áticos con piscina y jacuzzi, hasta personas con una vivienda en propiedad.

¿Quién no tiene un amigo o amiga a la que le ha ido muy bien en la vida? En el arranque de la nueva temporada de El Intermedio, Thais Villas visitaba un barrio rico y un barrio obrero para preguntar a sus vecinos quién es su 'amigo rico'.

La reportera de El Intermedio hablaba con un hombre de barrio rico que aseguraba que su amigo, un empresario que invirtió en empresas tecnológicas, tiene 150 millones de dólares de patrimonio. En el barrio obrero, por su parte, un chico explicaba que "a mis 29 años, tengo amigos con una casa en propiedad", aunque está hipotecada.

Otro hombre de barrio rico señalaba que su amigo tiene casa en Baqueira y en la costa, además de piscina, jacuzzi y gimnasio en su vivienda. En el barrio obrero, una chica explicaba que a su compañera en el salón de tatuaje le está yendo muy bien, pero como inmigrante argentina "tiene muchos gastos": "Tiene que mantener a toda su familia", apuntaba.

Una mujer de barrio rico afirmaba sin rubor que es ella misma a la que mejor le va de todos sus amigos: "Tengo lo suficiente para que me hagan la pregunta de qué necesito y diga nada", aseguraba rotunda.

En lo que respecta a los coches de sus amigos, un hombre de barrio rico comentaba que su amigo "cada día tiene uno más", desde Porsches hasta vehículos de competición. Otro apuntaba que su conocido tiene hasta un coche para ir a la nieve y otro para la playa y que no solo tiene segunda residencia, sino "cuarta".

En el barrio rico, la mujer señalaba a Thais que vive en un ático de 350 metros cuadrados con piscina y jacuzzi, pero que "lo importante es ser feliz contigo mismo". "Eso lo decís cuando tenéis todas esas cosas, pero hasta que llegas te comes un mojón", le respondía la reportera, que le afirmaba que "si te pasas por aquí el año que viene seguiré en esta puta esquina".