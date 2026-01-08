Guillermo Fesser analiza las amenazas de Donald Trump a Groenlandia: "Cree que es Napoleón"

Guillermo Fesser analiza las amenazas de Donald Trump de quedarse con Groenlandia: "Lo que estamos viendo en Venezuela que es por el petróleo es, posiblemente, lo que vamos a ver en Groenlandia por los minerales".

Guillermo Fesser analiza en este vídeo de El Intermedio las amenazas militares de Donald Trump a Groenlandia. "Son muy creíbles basándonos en la historia de cómo se quedaron Hawái por la cara o cómo compraron Florida a España o compraron a los rusos Alaska me parece que vamos camino de ello", destaca el periodista, que afirma que "Trump se cree que es Napoleón".

"Ni Europa, que posiblemente cree que necesita sus misiles para defenderse de Rusia, está por frenarle", explica Fesser, que destaca que "parece ser que esta vez va en serio". "Las maniobras de perseguir al tanque ruso en el Atlántico Norte podrían ser un indicio", destaca Fesser, que reflexiona: "Ya sabemos que todos los acosadores empiezan dando un empujoncito y si el otro no reacciona le empuja un poco más hasta que le saca a golpes del cuarto".

"El jefe de Gabinete de Trump ha dicho claramente que necesitan Groenlandia y quién se cree Dinamarca para reclamarlo", asegura Fesser, que destaca que ha dicho que "nadie se va a atrever a enfrentarse al ejército de EEUU". "Tiene pinta que cuando se reunió Trump con Putin en agosto se repartieron el mundo", afirma el periodista, que reflexiona: "Dijo tú te vas de Venezuela y luego yo me retiro de Ucrania. y China frotándose las manos porque le deja vía libre para Taiwán".

"Puede acabar de tres maneras, una, aumentando la base militar de EEUU en Groenlandia; otra, comprarla como ha hecho a lo largo de la historia; o quedársela después de que no le acepten la oferta", explica Fesser, que destaca que "lo que estamos viendo en Venezuela que es por el petróleo es, posiblemente, lo que vamos a ver en Groenlandia por los minerales".

