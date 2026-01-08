Sandra Sabatés explica la "obsesión" de Donald Trump con Groenlandia: "Podría entorpecer la ruta comercial de Rusia y China"

Además de por sus recursos minerales, Groenlandia tiene otro punto fuerte que obsesiona a Donald Trump, según explica Sandra Sabatés: "Controlando Groenlandia, Washington podría entorpecer la ruta comercial del Ártico que pretenden desarrollar Rusia y China".

El secretario de Estado de Estados Unidos,Marco Rubio, ha anunciado este miércoles que se reunirá con Dinamarca para hablar sobre Groenlandia "la próxima semana". Así lo ha dicho en medio del aumento de las tensiones tras las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha llegado a decir que su país "necesita" Groenlandia esgrimiendo motivos de "seguridad nacional" y por ser "un lugar muy estratégico".

Ante estas amenazas contra un territorio de la Unión Europea se abren varios escenarios, Sandra Sabatés explica en el vídeo principal de esta noticia los escenarios que se abren: "'The New York Times' apunta a que Washington podría ofrecer un tratado de libre asociación como el que tiene con Puerto Rico mientras que, por su parte, Marcos Rubio se ha abierto a que la Administración de EEUU, directamente, compre la isla".

Además, la presentadora de El Intermedio destaca que "la portavoz de la Casa Blanca ha querido aportar tranquilidad explicando que, de momento, se va a explotar la vía diplomática". Sin embargo, "no podemos descartar una intervención militar", advierte Sandra Sabatés tras las declaraciones del asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller, quien ha dicho que "EEUU está usando sus Fuerzas Armadas para proteger" sus "intereses sin complejos". "Somos una superpotencia, nos comportaremos como tal", ha asegurado Miller en una entrevista en televisión.

Sandra Sabatés explica en una pizarra en el plató de El Intermedio por qué es tan importante Groenlandia para Donald Trump: "Estamos hablando de un isla gigantesca de dos millones de kilómetros cuadrados, donde viven unos 56.000 habitantes y que ha estado controlada por Dinamarca desde hace unos 600 años". "La obsesión de EEUU viene, principalmente, por dos motivos", explica la periodista, que destaca en primer lugar "la riqueza de sus recursos naturales, como el gas y el petróleo".

Además, la periodista resalta también la "ubicación estratégica de la isla": "Controlando Groenlandia, Washington podría entorpecer la ruta comercial del Ártico que pretenden desarrollar Rusia y China".

