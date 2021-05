Thais Villas se desplaza hasta el Congreso de los Diputados para hablar con nuestros políticos sobre su forma de vestir. ¿Han hecho ya el cambio de armario?, ¿van a la cama con calcetines?, ¿cómo duermen en verano?

Sin duda, la confesión que más sorprende a Thais Villas es la de Gabriel Rufián y es que el diputado de ERC desvela que... ¡duerme desnudo! Un momentazo en El Intermedio en el que la reportera no puede contener la risa. "¿Y no pasa frío?, no he visto nunca unos ojos más expresivos contestando una pregunta que esos", afirma Thais, que destaca a Rufián que esta confesión puede provocar fantasías. Puedes ver el momentazo en el vídeo principal de esta noticia.