Thais Villas entrevista en El Intermedio a Rigoberta Bandini, nombre artístico de la cantante, actriz y dobladora Paula Ribó, que saltó a la fama con su tema 'In Spain we call it soledad'. Rigoberta afirma que se lleva "bastante bien" con su alter ego, aunque admite que le "da un poco de rabia" su rápida popularidad: "Rigoberta es una consentida, ha llegado al mundo y todo le va bien", explica.

Además, la artista revela lo que ha supuesto para ella recibir feedback por parte de gente a la que admira, como que le empiece a seguir en redes Candela Peña o que Jordi Évole -"que para mí es como dios", apunta- le escriba para decirle que va a su concierto: "Impacta mucho", reconoce. En el vídeo que ilustra esta noticia, la cantante explica también la inspiración tras uno de sus temas, en el que reivindica "la niñata que hay en mí".

La reflexión feminista de Rigoberta Bandini

Durante la entrevista, la cantante también ha hablado con Thais Villas sobre su canción 'Perra', que para mucha gente es ya un himno feminista. Puedes verlo en este vídeo: