Uno de los mayores éxitos de Rigoberta Bandini es la canción 'Perra'. Thais Villas pregunta a la artista por este tema, que mucha gente joven ha adoptado como un himno feminista. Aunque admite que no la creó con este objetivo en mente, la cantante afirma que a ella le ha empoderado: "A mí me ha empoderado. Cantarla me daba buen rollo, me hacía subir la energía", explica.

¿Hay que ser un poco perra para sobrevivir en el mundo? "Creo que sí, que es necesario ser muy perra", responde Rigoberta, que apunta que para ella esto implica poder relajarnos, algo que considera "básico". En este sentido, la artista sostiene que tiene "capacidades de desconexión muy buenas" y lanza una reflexión: "Esta mierda de las mujeres multitasking, es que ¿quién se lo ha creído?".

Así es Rigoberta Bandini

Paula Ribó, cuyo nombre artístico es Rigoberta Bandini, también ha revelado durante la entrevista con Thais Villas cómo es la relación con su alter ego o lo que ha supuesto para ella recibir feedback de Candela Peña o Jordi Évole. Puedes verlo en este vídeo: