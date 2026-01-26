Isabel Díaz Ayuso evita aclarar a Andrea Ropero sus palabras sobre Zapatero y Venezuela

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha afirmado, durante un desayuno informativo: "Ya sabremos lo que ha pasado con Zapatero y, les adelanto, que vienen curvas".

Andrea Ropero ha acudido este lunes al desayuno informativo que ha celebrado el Partido Popular en Madrid. Allí ha podido preguntar a varios miembros del partido sobre su opinión sobre la gestión que del Gobierno sobre el accidente de Adamuz.

La reportera ha preguntado a José Antonio Monago sobre si es mejor una gestión de catástrofes como la de Carlos Mazón o la de Óscar Puente. El senador popular ha señalado que Mazón dimitió, "cosa que no ha hecho Óscar Puente".

Monago expone que Puente "ha cambiado su versión, como buen actor que es". "Lo que tendría que hacer es asumir su responsabilidad por el fallecimiento de casi 50 personas", añade. Además, afirma que, para él, lo más grave es que el ministro "ha mentido ante toda España".

Francisco Núñez, al igual que su compañero, ha exigido la dimisión de Óscar Puente. El presidente del PP de Castilla-La Mancha también se ha pronunciado sobre la actuación de Moreno Bonilla, que ha evitado entrar en la confrontación.

Núñez expone que el presidente de la Junta de Andalucía hizo lo que debía: "Gestionar desde la institucionalidad y poniendo a las víctimas en el centro". "Eso no está reñido con que se pida transparencia", añade,

En el desayuno ha intervenido Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha pedido la dimisión de Óscar Puente y Pedro Sánchez, y, además, también ha señalado que podía pasar algo con José Luis Rodríguez Zapatero por sus relaciones con Venezuela.

A su salida del acto, Andrea Ropero ha preguntado a Díaz Ayuso sobre sus palabras sobre el expresidente socialista. La presidenta madrileña ha evitado aclarar sus palabras y se ha limitado a decir que ya había hecho una rueda de prensa.

