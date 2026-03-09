"La Tercera Guerra Mundial ya empezó": la reflexión del ex fiscal jefe de la Corte Penal Internacional sobre la guerra en Irán

Andrea Ropero conversa con Luis Moreno Ocampo, que fue fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, sobre la legalidad de la guerra iniciada por EEUU e Israel contra Irán, para él solo una parada en una Tercera Guerra Mundial que ya empezó.

Andrea Ropero analiza con Luis Moreno Ocampo, el que fuera primer fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, las consecuencias de la guerra que Estados Unidos e Israel han lanzado contra Irán, en su opinión ilegal: "Esto es claramente un crimen de agresión", afirma.

El problema, según Ocampo, es que "en el mundo de hoy, Putin, Netanyahu, Trump y ahora la Unión Europea creen que la guerra está bien para manejar conflictos".

En este sentido, recuerda que Europa está comprometida a gastar el 5% del PIB en armas, mientras Estados Unidos va a invertir "un trillón": "Si planeamos, financiamos y fabricamos armas para la guerra, lo normal es que haya una guerra", señala el ex fiscal jefe, que opina que "la Tercera Guerra Mundial ya empezó" y que "Irán es una parada en la vía".

Moreno Ocampo considera que ante este nuevo conflicto Estados Unidos no ha aprendido de sus otros intentos de cambio de régimen en Irán y señala que "la gente de Irán odia a los norteamericanos visceralmente", por lo que la idea lograr un cambio de régimen "es históricamente absurda, naíf e ignorante".

El exfiscal jefe de la Corte Penal Internacional asegura que Von der Leyen "no entiende mucho del orden mundial" y le recuerda que el viejo orden internacional es "usar las guerras para manejar conflictos", mientras que el nuevo "se estableció en 1928" con el pacto Keller Bryant y la Carta de Naciones Unidas "que decía que la guerra no se puede usar para manejar conflictos".

