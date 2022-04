Sandra Sabatés tiene una cita con la feria del libro el próximo 23 de abril. La presentadora de El Intermedio acudirá a Barcelona para firmar 'No me cuentes cuentos' por la festividad de Sant Jordi, pero El Gran Wyoming no ha querido esperar ese momento para recibir la dedicatoria de su compañera.

"Fírmame el librito que sé que te vas a Barcelona. Yo soy muy rata y no me voy a coger un AVE para que me lo firmes allí. Ponme una dedicatoria bonita, larga, extendida, sincera", ha aseverado el presentador, que ha causado fervor en el público. Puedes ver el divertido momento en el vídeo principal de esta noticia.

La 'pulla' de Sandra Sabatés a Wyoming al arrancar El Intermedio

Después de que Wyoming hablara a un hipotético "José Luis" durante su monólogo, Sandra Sabatés le pregunta a Wyoming si todos sus amigos son imaginarios. La respuesta del presentador de El Intermedio, en este vídeo.