La Comisión Europea advierte de que "el mundo se enfrenta a la que podría ser la crisis energética mas grave de la historia"

Los detalles El comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen, ha afirmado que Bruselas ya se está "preparando" ante un posible deterioro de la situación.

La Unión Europea está profundamente preocupada por el posible bloqueo del estrecho de Ormuz, lo que podría desencadenar "la crisis energética más grave de la historia", según Dan Jorgensen, comisario europeo de Energía. En una rueda de prensa en Bruselas, Jorgensen destacó la necesidad de reforzar la seguridad del suministro energético, ya que la situación actual pone a prueba la resiliencia económica y social de la UE. Aunque actualmente no hay problemas de flujo energético, Bruselas se está preparando para un posible empeoramiento. La dependencia de combustibles fósiles se considera un riesgo significativo, ya que los Estados miembro han gastado más de 30.000 millones de euros adicionales en importaciones energéticas. La UE debe gestionar estos riesgos y garantizar la seguridad del suministro para proteger a los ciudadanos.

La Unión Europea es plenamente consciente de la gravedad de que el estrecho de Ormuz esté bloqueado. Tanto que el comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen, ha afirmado que el mundo se enfrenta a la que podría ser "la crisis energética más grave de la historia".

Así lo ha señalado en rueda de prensa en Bruselas, tras el diálogo energético de alto nivel entre la UE y Moldavia, quien ha subrayado la necesidad de reforzar la seguridad de abastecimiento en la Unión, frente a lo que considera una crisis sin precedentes, que está poniendo a prueba "la resiliencia de nuestras economías, nuestras sociedades y nuestras alianzas".

Pese a que Jorgensen ha afirmado que Europa todavía no tiene problemas de flujo energético por el bloqueo del estrecho de Ormuz, sí que ha advertido de que "puede ocurrir", por lo que Bruselas ya se está "preparando" ante un posible deterioro de la situación.

"Es demasiado pronto para decir exactamente cuándo podremos volver a una situación normal. E incluso cuando eso ocurra, creo que debemos ser bastante realistas y decir que, incluso en el mejor de los escenarios, la situación seguirá siendo bastante seria", ha admitido el comisario.

En este escenario, ha subrayado que la dependencia de los combustibles fósiles sigue siendo uno de los principales riesgos para el bloque, al recordar que, desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, los Estados miembro han tenido que destinar más de 30.000 millones de euros adicionales a importaciones energéticas sin recibir más suministro.

"La dependencia energética no es solo una cuestión económica, es también una vulnerabilidad estratégica", ha recalcado, al tiempo que ha insistido en que a corto plazo la UE debe "gestionar los riesgos, garantizar la seguridad del abastecimiento y proteger a los ciudadanos" frente al impacto de la volatilidad de los mercados energéticos.

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