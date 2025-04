'Show Me the Dani', sobre el homenaje del PP a Mario Vaquerizo: "Si le dan una sala de ensayo, lo mismo es que le hace falta ensayar"

José Miguel de Monzón, el alter ego 'ultra' de Wyoming, 'Show Me the Dani' y la 'señora bien' comentan en este vídeo el homenaje del PP a Mario Vaquerizo, según Más Madrid, por hacer la 'pelota' a Ayuso.

'Facheando', la tertulia más 'ultra' de la televisión analiza la 'performance' de un grupo de simpatizantes de Vox, que irrumpieron en un pleno de Alcalá de Henares donde los sindicatos reclamaban más medios disfrazados de bogavantes al grito de "come gambas".

Una "vergüenza" para el 'marqués don José Miguel de Monzón y Monzón', el alter ego 'facha' de Wyoming, que está harto de que se asocie a los 'come gambas' con los progres cuando "el marisco siempre ha sido de los españoles de bien". La 'señora bien', por su parte, no entiende los disfraces: "Hemos cogido lo peor del Orgullo", afirma.

Por otro lado, en el Palmar de Troya, los miembros de la iglesia palmariana han acompañado su paso de Semana Santa con el 'cara al sol'. "Hay que celebrar a Franco siempre", afirma Monzón, mientras 'Piluchi' propone hacer lo mismo en una iglesia de verdad y en la procesión del Gran Poder: "No me diréis que Franco y José Antonio no armaron un cristo para salvar España". 'Show Me the Dani' propone versiones "más actuales" con Bad Bunny en un 'Cara al sol con Miami Baby'.

El último tema es la decisión del Partido Popular de poner el nombre de Mario Vaquerizo a una sala en un local de ensayo de Madrid. Algo que desde Más Madrid consideran un homenaje por 'pelotear' a Ayuso. "Si le han dado una sala de ensayo, lo mismo es que le hace falta ensayar", apunta Dani, que recuerda que Almeida considera a Vaquerizo un referente de la movida madrileña, aunque tenía 10 años en esa época.