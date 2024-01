Texas es una banda escocesa, pero su vocalista y líder, Sharleen Spiteri proviene de una familia de inmigrantes, algo que ha supuesto para ella "tener una vida sin límites", dice, por haber crecido entre culturas diferentes.

La cantante cuenta que su padre llegó con apenas seis o siete años a Reino Unido y ese fue un momento muy difícil porque "él y sus hermanos y hermanas eran diferentes. Venían de Egipto y fue realmente extraño", indica, y añade: "No he crecido en la típica familia británica. He recibido una educación muy abierta, sin límites de religión, raza o cualquier otra cosa".

Además, charlan sobre el Brexit y las consecuencias de la salida de Reino Unido de la UE. "Escocia votó en contra del Brexit y se ha visto arrastrada por él", señala, y sostiene que "Reino Unido ha cometido uno de los mayores errores políticos de su historia".

Spiteri advierte de las dificultades que ahora encuentra cualquier músico joven o banda para irse de gira y expone que hay que rellenar muchos formularios y pagar tasas. "Yo soy afortunada porque dispongo de infraestructura para poder hacerlo, pero si eres una banda pequeña que está empezando es imposible trabajar. Solo deseo que el gobierno de Reino Unido regrese a la Unión Europea", expresa.