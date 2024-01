Sharleen Spiteri es compositora, guitarrista y vocalista de Texas. Cuando se creó, apenas había referentes de otras bandas que estuvieran capitaneadas por mujeres, pero la escocesa admite que nunca pensó en ello, aunque reconoce que "ha sido un camino difícil que una mujer lidere una banda durante 35 años".

"Ahora aprecio de verdad la fuerza y la determinación de los miembros masculinos de mi grupo por seguir adelante con una banda liderada por una mujer, porque probablemente hubieran recibido muchos más elogios y reconocimientos si hubiéramos sido una banda capitaneada por hombres", sostiene.

Tras 35 años sobre los escenarios, confiesa que se ha sentido juzgada por su aspecto físico. "Mentiría si dijera que no. Siempre he tenido muy claro quién soy, pero al principio sí que me pidieron que cambiara. Me decían que parecía un tío, que parecía lesbiana", cuenta.

"Si yo hubiera sido queer o lesbiana, ¿qué problema habría habido?", se pregunta, y añade: "Se juzgaba mi sexualidad por llevar el pelo corto, por mi estilo andrógino al tocar, pero ese es mi estilo desde joven. Así soy y así me criaron mis padres".