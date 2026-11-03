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"El rey": la respuesta de un joven al preguntarle Isma Juárez quién es Felipe González

El colaborador de El Intermedio ha salido a la calle con su concurso '¿Quién es Felipe González?'. Entre las respuestas de los jóvenes está "un rey", "tú" o "un tío majo".

Concurso quién es Felipe González

Isma Juárez sale a la calle con su concurso '¿Quién es Felipe González?' para preguntar a los jóvenes para saber conocen que se trata de un expresidente del Gobierno del PSOE. El que gana consigue es un busto dorado de González, pero no se lo puede llevar porque "no hay presupuesto para fabricar más", tal y como señala Juárez.

Al preguntar a un joven, este responde "el rey", mientras que otro le dice a Isma Juárez: "Tú". "Un señor muy majo", responde otro, quien, sin embargo, sí sabe que las elecciones se celebran el 29 de noviembre.

"¿Qué político ha besado apasionadamente a alguien durante un mitin y a quién?", pregunta en otro momento el colaborador de El Intermedio a un chico, quien cree que fue "Rufián a Irene Montero".

Sin embargo, Ana responde correctamente no solo a quién es Felipe González, sino también a la pregunta de quién es el presidente de Argentina y a la de qué país de Latinoamérica ha celebrado recientemente elecciones.

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