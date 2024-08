La primera impresión de 'Piluchi' al llegar a la sede de UGT fue notablemente crítica. "Parece un Corte Inglés", exclamó, impresionada por la altura del edificio. Antes de reunirse con Álvarez, 'Piluchi' decidió dirigirse a los trabajadores del sindicato con su habitual franqueza.

"Y por eso hay que implantar la jornada laboral de 70 horas y nada de contratos indefinidos, que la gente se apalanca y acomoda, como vosotros", declaró. Añadió, provocativamente, "Yo tengo una amiga que tiene a su chica sin contrato y le deja la casa como los chorros del oro, ¿por qué? Porque o se esfuerza cada día... o a su país, como Dios manda".

Finalmente, 'Piluchi' se encontró con Pepe Álvarez en su despacho. La decoración, que incluía un gran grafiti, no fue del agrado de la "señora bien". "A lo que he venido aquí es a ayudarte con tu estilismo, no puede ser que uno de los líderes sindicales más importantes de este país vaya a ver al rey como si fuera a hacer cola en un comedor social", le dijo 'Piluchi' a Álvarez.

Durante la sesión de cambio de look, 'Piluchi' propuso varios outfits, destacando uno en particular: unos vaqueros, una camisa azul claro, un chaleco azul oscuro y una americana de pana marrón. Al ver el resultado, 'Piluchi' no pudo contener su satisfacción: "Estás ideal, así, sí te llevaba a Ferraz".

El cambio de look no fue unidireccional. Pepe Álvarez, en un giro de los acontecimientos, regaló a 'Piluchi' varios complementos para mejorar su outfit: un chaleco naranja de los ciudadanos de San Fernando de Henares, afectados por la línea de metro 7B y "una gorra feminista porque las mujeres necesitamos seguir avanzando en igualdad y una bolsita lgtbi", le explicó.

Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.