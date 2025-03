La 'señora bien' va por primera vez a la manifestación del 8M: "Sola y facha quiero llegar a casa'

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, Cristina Gallego se ha convertido en Piluchi, la señora bien, para asistir a la manifestación del 8 de marzo que se ha celebrado en Madrid. "Para que no me juzguéis me acuséis de criticar sin conocer he ido a la manifestación y me he integrado", anuncia la 'señora bien'.

'Piluchi' afirma que es el día de todas las mujeres, no solo "de las extremistas radicales feminazis anti piropos". La 'ultraconservadora' llega a la manifestación con su propia consigna reivindicativa: "Sola y facha quiero llegar a casa". 'Piluchi' charla con una de las manifestantes a la que pregunta por su marido. "Le habrás dejado la comida hecha en casa...", le dice la 'señora bien'. "Pues no", responde ella, "le he dicho que yo me venía aquí y que se busque la vida... tiene dos manos para cocinar, ¿no?".

En la manifestación, la 'señora bien' también ha encontrado a chicos, algo que la ha sorprendido mucho. "¡Estáis totalmente expuestos!", les dice 'Piluchi', "como os vean os linchan... os cubro antes de que os corten la pilila". Pero la ultraconservadora, como muestra, ha acudido a la manifestación con una misión: repartir cuchillas de afeitar.

La 'señora bien' se da un baño de masas, hace su propio pasacalles y recibe los abrazos de muchas asistentes. 'Piluchi', incluso, se anima a bailar al ritmo de una batucada. La 'señora bien' termina la manifestación quitándose el sujetador. "Esto es lo que deben llamar la liberación de la mujer", sentencia.