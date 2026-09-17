Wyoming, ante el nuevo retraso en el envío de los ES-Alert: "Convendría hacer menos caso de nuestras percepciones y más de los científicos"

Wyoming reflexiona sobre la capacidad del cerebro para desechar malos recuerdos y guardar solo los buenos y considera que, dos años después de la DANA de Valencia, "parece que estamos empezando a olvidarlo".

Wyoming arranca El Intermedio reflexionando sobre la memoria. Nuestro cerebro tiene la capacidad de almacenar entre dos y tres millones de gigabytes, el equivalente a la capacidad de almacenamiento de tres mil ordenadores de última generación.

Sin embargo, "para funcionar correctamente, el cerebro no lo almacena todo, sino que guarda lo que considera importante y desecha lo que cree menos relevante", explica Wyoming, que defiende que en realidad el cerebro "hace lo que le sale de las pelotas".

Es lo que se llama 'sesgo de desvanecimiento afectivo', que consiste en desechar los malos recuerdos y guardar los buenos. Algo que Wyoming considera "peligroso".

Como ejemplo, recuerda la DANA de hace casi dos años en Valencia, que arrasó localidades enteras y causó la muerte de más de 200 personas, "un recuerdo imborrable, si no fuera porque parece que estamos empezando a olvidarlo", apunta Wyoming.

El motivo es que varias comunidades del Mediterráneo han vivido en las últimas horas un temporal que ha causado inundaciones y un muerto en Cataluña. "¿Hemos aprendido algo de 2024? ¿Se han hecho las actuaciones necesarias para evitar desbordamientos e inundaciones? ¿Es más efectivo nuestro sistema de alertas? ¿Estamos los ciudadanos realmente preparados y concienciados?", se pregunta.

Wyoming responde a todas estas cuestiones y cree que "parece que no del todo", a juzgar por el retraso en la llegada de las alertas que denuncian ciudadanos de zonas afectadas.

"A pesar de que los científicos han avisado hasta la saciedad de que con la subida de las temperaturas fenómenos de este tipo serán cada vez más frecuentes, no se hace caso", comenta el presentador, que considera que "convendría que empezáramos a hacer menos caso de nuestras percepciones y más de lo que dicen los científicos, al fin y al cabo ellos sí tienen toda la información".

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