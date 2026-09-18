Fesser, sobre la última "rabieta de Trump": "Como no le dejan poner su nombre al Centro Kennedy quiere demolerlo"

Guillermo Fesser destaca en este vídeo de El Intermedio que la última rabieta de Trump "es la consecuencia de que en EEUU el tipo más infantiloide es, además, el presidente del Gobierno".

Guillermo Fesser conecta con el plató de El Intermedio para analizar la actualidad en Estados Unidos y contar la "última rabieta de Donald Trump". "Ha dicho que si no le dejan poner su nombre en el Centro Kennedy, lo tira abajo", afirma el corresponsal, que destaca que el presidente de EEUU es "como el niño mimado del colegio, que si no le dejan meter gol se lleva el balón".

Fesser detalla que el juez le dijo que tenía que quitar el nombre y, entonces, Trump dijo que si no se ve su nombre tampoco se ve el de Kennedy y ha tapado el centro con una lona. "Los abogados han propuesto que diga que está reformado por Trump pero el juez le dijo que no, que eso lo tiene que decidir el Congreso no él", explica el periodista, que destaca que, entonces, Trump ha dicho que no hay dinero para reformarlo: "Cuando el Congreso ya hizo una partido de 250 millones pera reparaciones, que ahora ha bloqueado Trump".

"La estrategia es decir que está en ruinas para demolerlo, pero la única ruina que hay aquí es que desde que él puso el nombre a este centro no se vendía ni una entrada", destaca Fesser, que explica que "para tapar esta vergüenza ahora está este ridículo que es la consecuencia de que en EEUU el tipo más infantiloide es, además, el presidente del Gobierno".

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