Julieta Venegas defiende la importancia de desmontar el estereotipo de madre perfecta: "Nace un hijo y nace una mamá culpable"

Julieta Venegas habla con Sandra Sabatés sobre feminismo y maternidad. Afirma que hay que desmontar ese ideal mexicano de 'Mama Santa', de mujer perfecta y sumisa: "Ahora las mamás somos otra cosa, somos mujeres reales que tenemos otras necesidades".

Sandra Sabatés entrevista en 'Mujer tenía que ser' a Julieta Venegas, con la que ha tenido la oportunidad de hablar de sus vivencias como una mujer que ha crecido en una ciudad fronteriza como Tijuana.

La compositora también habla de la importante influencia de su madre en su música. "Ha sido como muy bonito para mí descubrir esa fuerza que hay en todas las generaciones de mujeres", asegura Julieta, que siempre ha defendido la importancia de "desarmar" la figura de la Madre Santa en México, de mujer perfecta y sumisa.

"Ahora las mamás somos otra cosa, somos mujeres reales que tenemos otras necesidades", indica la cantante, que considera que esa imagen perfecta ha afectado a muchas mujeres que no han podido alcanzar ese ideal: "Nace un hijo y nace una mamá culpable también".

Venegas también recuerda que en sus inicios a sus padres les gustaba que se dedicara a la música "mientras estaba en mi casa encerrada tocando el piano". Cuando empezó a tocar con bandas, entre los 16 y los 18 años, explica que su padre le decía: "¿Y qué vas a hacer con tus hijos cuando te vayas al cabaret?".

Su padre era más estricto, pero asegura que "ahora ya está súper deconstruido": "Eso me da mucha esperanza para todos los padres y para todos los hombres en general", afirma. En este sentido, defiende que "el feminismo no va a empezar solamente en las calles y en las políticas, va a empezar en la casa, en tu manera de comunicarte, de hablar con tus hombres alrededor".

Aunque cree que existe el peligro de desandar el camino de lo conseguido, se muestra impresionada por todo lo que ha conseguido el movimiento feminista y el poder de las marchas feministas, algo que considera importante porque "nos encontramos en un lugar como que estamos en la misma, o sea, somos una fuerza, aunque seamos diferentes o cada quien seamos un universo".

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