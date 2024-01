Raúl Pérez se mete en la piel de 'Javier Ortega Smith', que visita el plató de El Intermedio, donde El Gran Wyoming le pregunta si se arrepiente del episodio que protagonizó en el Ayuntamiento de Madrid.

"Después de reflexionar mucho, creo que debo pedir perdón por mi reciente actuación. Mis disculpas a Rubiño por el botellazo, a mis votantes por mi comportamiento y, sobre todo, al personal de limpieza del plató", señala el 'portavoz de Vox'.

"¡Ahora llora. Llora ahora!", le espeta 'Ortega Smith' al presentador tras tirarle los papeles al suelo. "Me veo obligado a tomar las mismas medidas que el alcalde de Madrid, reprobarle", explica Wyoming. Una medida que también apoya Sandra Sabatés, que sugiere votarlo a mano alzada, aunque este prefiere no hacerlo: "Déjate, no vaya a ser que le guste".

"No pienso aguantar más ultrajes a mi país. Reprobadme si queréis, eso sí, cuando os vayáis, haced lo mismo con las ruedas del coche, reprobadlas porque igual alguien os ha pinchado alguna", les avisa, ante lo que el presentador expone: "Así es la ultraderecha, solo les gusta que alguien vote si canta un bote, dos botes, socialisto el que no bote".

Pero mientras este se levanta para marcharse, se encuentra con la 'señora bien', interpretada por Cristina Gallego, que se queda impactada al verle. "¡Qué guapo eres en persona. Estos rojos no saben valorar a un buen político. Estás hecho un toro!", expresa, y destaca: "Este brazo no es de gimnasio, es de levantar España".

'Ortega Smith' reconoce que intenta mantenerse en forma porque "nunca se sabe cuándo hay que reconquistar Gibraltar a nado o darle un sopapo a uno de Hamás Madrid".