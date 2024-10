Cristina Gallego y Dani Mateo interrumpen El Intermedio con un especial sobre la 'guerra' entre Amaia Montero y Leire Martínez, excantantes de La Oreja de Van Gogh: "El mundo se rompe en dos", afirma la colaboradora en el vídeo sobre estas líneas.

En este conflicto, se sitúan de un lado los fans de la que era cantante de la banda hasta ahora y, del otro, los nostálgicos de Amaia: "Se escuchan tambores de guerra, eso o que el batería está ensayando para la próxima gira", comenta Gallego.

Los rumores comenzaron a producirse después del regreso de Amaia Montero a los escenarios durante un concierto de Karol G en el Bernabéu. "La reacción del público fue tan espectacular que parecía que Vinicius hubiese marcado un gol al Barça en el minuto 90 después de haberse roto las dos piernas", apunta Dani Mateo.

La reacción de Leire fue reivindicarse y asegurar que "no me gustan las faltas de respeto": "¿Y yo qué?", se preguntaba ante los comentarios de los 'amaiers'. "No se veía tanta tensión desde la primera de las 25 rupturas de Ella Baila Sola", reacciona el colaborador.

Los fans de Leire arremeten en redes sociales contra el comunicado de la banda por tratar injustamente a la cantante: "Les ha faltado decir 'se llamarán la Oreja, pero les van a cortar el rabo'", señala Dani. Mientras tanto, los de Amaia celebran la noticia porque su regreso está más cerca, si bien Gallego señala que no hay nada oficial.

La 'guerra' ha alcanzado ya escala internacional, pues Donald Trump asegura que "Leire se está comiendo a los gatos", mientras ambas comienzan a organizarse militarmente. "Las tropas amaistas asaltan las trincheras como si hubiesen quedado 'A las 5 en el Astoria', mientras las tropas de Leire se defienden al grito de 'te voy a escribir la canción más bonita del mundo y te la vas a tragar a golpe de culata'", informa Dani.

Finalmente, el conflicto termina llegando al plató del programa, con Cristina Gallego del lado de Leire y Dani Mateo apoyando a Amaia Montero.