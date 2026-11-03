Iñaki López, a Andrea Ropero: "¿El Ondas a El Intermedio nos lo quedamos o hay que dárselo a Wyoming? Enhorabuena"

El Intermedio ha recibido una mención especial por su especial sobre el desahucio de Maricarmen e Iñaki López felicita en directo a su pareja, Andrea Ropero, en un divertido momento: "¿Qué te vas a pagar?".

Gemma Nierga anunciaba hoy que los Premios Ondas concederán una mención especial al programa especial de El Intermedio sobre el desahucio de Maricarmen e Iñaki López no ha perdido la oportunidad de conectar con Andrea Ropero, que la acompañó durante aquellas duras horas.

"Tienes una sonrisa que te da la vuelta a la cara", comenta Iñaki a su pareja, que expresa su felicidad por el premio. Andrea también ha podido hablar con la familia de Maricarmen, a la que le ha dicho que "el premio es de todos, de esa lucha que ella tuvo".

"¿Qué te vas a pagar?", le pregunta Iñaki divertido, al que el hecho de que sea martes no le va a impedir celebrarlo: "Habrá que salir, habrá que dejar a los churumbeles con alguien", comenta.

Iñaki le ofrece como homenaje jamón de laSexta, "que da sed hasta mayo", mientras que Andrea ya ha escogido el lugar para colocar el Ondas: entre los discos de Iñaki, para que cada vez que los vea, se encuentre el premio.

"¿El Ondas nos lo quedamos? No hay que dárselo a Wyoming, que ya tiene el suyo", pregunta Iñaki, que recomienda a Andrea que lo coloque en una balda alta, "que tus hijos ya sabes como lo pillen".

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