Ahora

EN DIRECTO

Sigue la última hora tras el accidente ferroviario en Urda (Toledo)

Premio por el especial de Maricarmen

Iñaki López, a Andrea Ropero: "¿El Ondas a El Intermedio nos lo quedamos o hay que dárselo a Wyoming? Enhorabuena"

El Intermedio ha recibido una mención especial por su especial sobre el desahucio de Maricarmen e Iñaki López felicita en directo a su pareja, Andrea Ropero, en un divertido momento: "¿Qué te vas a pagar?".

El Intermedio ha recibido una mención especial por su especial sobre el desahucio de Maricarmen e Iñaki López felicita en directo a su pareja, Andrea Ropero, en un divertido momento: "¿Qué te vas a pagar?".

Gemma Nierga anunciaba hoy que los Premios Ondas concederán una mención especial al programa especial de El Intermedio sobre el desahucio de Maricarmen e Iñaki López no ha perdido la oportunidad de conectar con Andrea Ropero, que la acompañó durante aquellas duras horas.

"Tienes una sonrisa que te da la vuelta a la cara", comenta Iñaki a su pareja, que expresa su felicidad por el premio. Andrea también ha podido hablar con la familia de Maricarmen, a la que le ha dicho que "el premio es de todos, de esa lucha que ella tuvo".

"¿Qué te vas a pagar?", le pregunta Iñaki divertido, al que el hecho de que sea martes no le va a impedir celebrarlo: "Habrá que salir, habrá que dejar a los churumbeles con alguien", comenta.

Iñaki le ofrece como homenaje jamón de laSexta, "que da sed hasta mayo", mientras que Andrea ya ha escogido el lugar para colocar el Ondas: entre los discos de Iñaki, para que cada vez que los vea, se encuentre el premio.

"¿El Ondas nos lo quedamos? No hay que dárselo a Wyoming, que ya tiene el suyo", pregunta Iñaki, que recomienda a Andrea que lo coloque en una balda alta, "que tus hijos ya sabes como lo pillen".

*Vuelve a ver el programa de Más Vale Tarde en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. El Gobierno reducirá las frecuencias en la línea Madrid-Sevilla hasta la instalación de un nuevo sistema de seguridad
  2. Muere el delantero del C.D. Tenerife Jesús de Miguel
  3. Feijóo dice que pactará con Vox si es necesario y advierte de que no cederá con la ley de violencia machista: "No voy a cambiarla"
  4. Trump anuncia que cortará 4.000 millones en ayuda militar a Israel a finales de año con las urnas electorales abiertas en EEUU
  5. Caos en los aeropuertos europeos: al menos seis vuelos reciben amenazas de bomba y aterrizan de emergencia
  6. El delegado de Gobierno en Cantabria denuncia a un concejal del PP por agredirle: "Me plantó una bofetada"