Wyoming responde a Vox tras decir que en el país "no funciona" nada: "Dicen que quieren mucho a España, pero la ponen a parir"

El Gran Wyoming responde en este vídeo de El Intermedio a Jorge Buxadé (Vox) tras decir que España está "colapsada": "Si la situación está tan mal, la solución no es bajar impuestos ni aplicar recortes, como propone la extrema derecha".

Sandra Sabatés informa en el plató de El Intermedio sobre la reacción de Vox al accidente de tren en Urda: "Es el único partido que no ha suspendido su campaña". Además, Jorge Buxadé ha afirmado que los miembros del Ejecutivo responderán ante la Justicia y ha dibujado un panorama dramático de la situación de España. "En España lo único que funciona es el PSOE como agencia de colocación de empleo, lo demás no funciona porque el Gobierno no se ha dedicado a gobernar y atender las necesidades de los españoles", ha asegurado

"Todo está colapsado", asegura Buxadé, que destaca que "no funciona" nada en España: "El sistema eléctrico, el control de los barrancos, los servicios sanitarios, los servicios ferroviarios... están colapsados, ¿cómo están los puertos?, ¿el mantenimiento de las presas, de los ríos?".

"Madre mía, estos son los que dicen que quieren mucho a España, pero la ponen a parir", afirma tajante El Gran Wyoming, que responde a Vox en el vídeo: "Pero si la situación está tan mal, la solución no es bajar impuestos ni aplicar recortes con la motosierra, como propone la extrema derecha".

"Pero bueno, a lo mejor consiguen hacer un milagro", destaca el presentador de El Intermedio, que afirma que, "por ahora, no han conseguido multiplicar los panes y los peces, sino las hostias a los rojos".

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