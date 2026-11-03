Wyoming aconseja a Trump marcharse a un país árabe: "Estaría como en casa, mucho oro y poca democracia"

"Puede que haya llegado el principio del fin de la carrera de Trump", destaca El Gran Wyoming, que analiza en este vídeo de El Intermedio las elecciones de medio mandato en EEUU.

Sandra Sabatés analiza la actualidad política de EEUU, que está a punto de vivir las 'mid-term', las elecciones de medio mandato que afronta Donald Trump en las que se renueva la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, además de los gobernadores de 34 estados.

"Puede que haya llegado el principio del fin de la carrera de Trump", destaca El Gran Wyoming, que le manda un mensaje desde el plató de El Intermedio: "Que haga como los buenos futbolistas, que lo deje antes de que se haga evidente que está cascado o que estire el chicle en un país árabe, además ahí estaría como en casa, mucho oro y poca democracia".

Por otro lado, Sandra Sabatés destaca que "Trump ha llegado a decir en una entrevista que si pierde las elecciones será el fin de los EEUU". "¿Cómo que sería el fin de los EEUU tal y como lo conocemos?", se pregunta Wyoming, que insiste: "¿Dónde está el problema?".

Y es que el presentador de El Intermedio destaca que "antes que tener a un presidente que apoya genocidios, que está condenado por abusos sexuales, negacionista del cambio climático y racista", él votaría hasta "a un mapache": "La única guerra en la que se metería sería contra las ardillas por un par de bellotas".

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