"Ni Taylor Swift": Wyoming alucina con el plan de patrocinios de la Iglesia española para costear la visita de León XIV

Al no contar con financiación pública, la Conferencia Episcopal está ideando formas para costear la visita del papa León XIV a España. Entre ellas, ha preparado un dossier para empresas patrocinadoras que va desde los 1.000 hasta el millón de euros.

La Iglesia española busca financiación para costear la visita del papa León XIV a nuestro país que tendrá lugar en el mes de junio y que tendrá parada en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife.

Al no contar con financiación pública, la Conferencia Episcopal ha organizado una gran colecta en las parroquias y ha preparado un dossier de patrocinio para empresas, que consta de cinco modalidades: desde la de "amigo" por 1.000 euros, hasta la de "gran benefactor", de un millón de euros, que incluye un encuentro privado y en exclusiva con el pontífice.

"Ni Taylor Swift", reacciona Wyoming, que asegura que poniendo un millón de euros por un encuentro a solas con el papa "es como empezaba la película de Una proposición indecente".

'Show Me the Dani', por su parte, propone a la Iglesia varias iniciativas para ganar "sacar rentabilidad a la visita del papa", como vender la "túnica oficial de León XIV", alquilar el papamovil como "papacar" o vender prendas de segunda mano del pontífice en "wallapope".

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